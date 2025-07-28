Культура

Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» в пятый раз прошел в Острове

Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» в пятый раз прошел в Острове. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

Фестиваль начался с театрального представления от артистов Центра культуры «Юбилейный». Сударыня Окрошка и ее спутник Антошка-большая ложка представили участников конкурса, которые представили различные рецепты. Традиционные ингредиенты — колбаса, редис, лук, огурцы, — соседствовали с необычными компонентами: рыбными деликатесами, анчоусами, авокадо, лососем. Основой для окрошки служили квас, айран, кефир и минеральная вода. Параллельно с дегустацией проходили выступления местных творческих коллективов.

«Мероприятие стало настоящим гастрономическим брендом города, объединившим любителей традиционной русской кухни всех возрастов», - отметил глава района Дмитрий Быстров.

Победителями фестиваля стали:

Первое место: команда Дома детского творчества имени К.И. Назаровой; Второе место: команды детского сада «Сказка» и Островского райпо; Третье место: команды «Окрошкина помощь» и «Веселые матрешки».

Благодарности и подарки получили команды гимназии, школ №1, 3, 4, 7, Воронцовской и Крюковской сельских школ, детских садов «Березка», «Бригантина», «Радуга», №4, а также команда «Добровольцы Порхова». Все призеры были награждены почетными грамотами и бытовой техникой для приготовления блюд.

«Фестиваль "Ах, окрошка!" еще раз доказал, что традиционные блюда могут быть не только вкусными, но и интересными, объединяя людей разных поколений вокруг общих ценностей и традиций. Спасибо всем участникам!» - заключил глава Островского района.