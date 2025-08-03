Культура

Более 40 тонн известкового камня приобрели для реставрации Порховской крепости

В Порховской крепости начались реставрационные работы на внутреннем участке стены от Средней до Псковской башни. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик со ссылкой на врио директора ФГУ «Госреставрация» Алексея Лебедева.

В настоящее время подрядчик занимается закупкой материалов, необходимых для выполнения работ. В том числе, заключен договор на поставку известкового камня. «Приобретено не менее 40 тонн известкового камня для начала работы. По мере необходимости дополнительные объемы будут поставляться в рамках заключенного договора», - рассказал он.

Также министр культурного наследия отметил, что ФГУ «Госреставрация» справляется с принятыми обязательствами в объемах и сроках, предусмотренных контрактом. «Подрядчик сообщает, что работает по графику, утвержденному 30 мая 2025 года. В частности, проведены подготовительные работы, включая получение разрешительной документации. До мая нанесено огнебиозащитное покрытие на деревянные конструкции, а также прошли гидроизоляционные работы.

«Они обустроили очень качественные реставрационные леса. Защитную сетку установили, провели антисептирование древесины, вручную проводят расчистку от кустарников и мелколесья. Это все не очень заметно для человека, который мимо проходит», - пояснил Вадим Нэдик.

Министерство культурного наследия Псковской области осуществляет контроль качества работ. «Мы работы не просто контролируем. Если мы понимаем, что подрядчик нарушает требования к проведению работ, мы можем останавливать работы и требовать расторжения договора. Такая история не очень приятная, но допустить, чтобы работы выполнялись некачественно, мы не можем», - отметил он.

И напомнил, что на протяжении всего времени реставрации крепости пришлось трижды расторгать договоры с исполнителями работ из-за их недопустимого качества и отставания от графика.

Вадим Нэдик выразил надежду, что федеральное государственное учреждение «Госреставрация», которое сейчас занимается реставрацией крепости, ответственно отнесется к своей работе. «Надеемся, что дело пойдет» - отметил он.

Напомним, что реставрация Порховской крепости началась в октябре 2019 года в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма». Работы длятся несколько лет, за этот период на объекте сменилось три подрядчика. В конце 2024 года конкурс выиграл «Государственный специализированный центр сохранения памятников истории и культуры» из Москвы. До конца 2026 года он должен выполнить ремонтно-реставрационные работы на нескольких объектах ансамбля.

Первое упоминание о Порховской крепости в Новгородской летописи относится к 1239 году, когда новгородский князь-наместник Александр Ярославович (будущий Невский), укреплял водный путь по Шелони из Новгорода в Псков строительством небольших деревянных блокпостов, одним из которых стал Порхов.

Первые укрепления были дерево-земляные, в 1387 году на расстоянии чуть более километра от старой крепости из местного плитняка построили новую – каменную с четырьмя башнями. Толщина ее стен составляла от 1,4 до 2 метров, высота – около 7 метров. 15-17-метровые башни имели от 4 до 6 боевых ярусов с деревянными перекрытиями. Все строительные работы были выполнены в один сезон.