Культура

Литературное пространство молодых творцов Пскова принимает заявки на конкурс

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей принять участие в городском конкурсе Литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Работы на конкурс принимаются по четырём тематическим номинациям: «Лучший поэт», «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра» и «Лучший иллюстратор». В каждой такой номинации по две возрастные категории – от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

Нововведение этого года - «Специальная номинация», только для участников образовательной школы. Авторы за короткий промежуток времени опробуют полученные знания на практике и смогут написать произведение, которое будет оценено жюри отдельно.

Участники, отправляющие анкеты, должны обязательно прикрепить свои работы, а те, кто подаётся на номинацию «Лучший иллюстратор», своё портфолио с примерами рисунков или картин, чтобы организационный комитет конкурса мог выбрать тех, кто сможет проиллюстрировать сборник уже этой осенью.

Принять участие могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки вместе с работами принимаются до 28 сентября по ссылке.

В молодёжном центре отметили, что параллельно с проведением конкурса в рамках Литературного пространства также будут проходить несколько бесплатных мероприятий – творческие мастер-классы, образовательная школа, квиз, экскурсии и поездки по литературным местам, конференция «Писатели Псковщины». В итоге будет издан печатный сборник с произведениями и иллюстрациями участников, записана аудиокнига голосами молодых поэтов. Каждый участник сможет получить свою копию данных материалов безвозмездно.

Подробнее с правилами и условиями можно ознакомиться в положении.

Проект «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.