Культура

Солисты Мариинки дадут концерт в пушкинском Тригорском

Побывать на вечере старинных романсов в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» смогут жители и гости Святогорья. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот концерт в рамках многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе» дадут известные петербургские музыканты, солисты Мариинского театра Дарья Черний (меццо-сопрано), Альбина Шарафутдинова (сопрано), Павел Зубов (баритон), Олег Мицов (тенор), Андрей Ефимовский (виолончель) и Яна Зубова (фортепиано). По традиции «Летний вечер…» пройдёт в так называемой Зелёной гостиной господского дома в «Тригорском» — мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, сердечных приятелей и соседей ссыльного Пушкина.

Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

«В исполнении наших гостей, — рассказали в музее, — прозвучат как широко известные романсы-«шлягеры», так и редко исполняемые вокальные миниатюры — сочинения Александра Алябьева, Петра Булахова, Николая Харито, Леонида Малашкина, Василия Врангеля (блестящего выпускника Санкт-Петербургской консерватории, профессионального композитора, дальнего родственника Петра Врангеля — одного из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны), других авторов. Эти музыканты, которых в сравнении с современными им русскими композиторами мировой величины принято несколько небрежно называть «авторами второго ряда», тем не менее создали ряд подлинных шедевров, надолго переживших своих создателей и чрезвычайно популярных у меломанов и по сегодняшний день».

Проект «Летние вечера в русской усадьбе» — большой цикл музыкальных, музыкально-поэтических и литературно-театральных программ, напомнили в заповеднике. Он призван воссоздать атмосферу русской провинциальной дворянской усадьбы первой трети XIX столетия, какой, например, она была в доме сердечного друга и соседки ссыльного поэта Прасковьи Осиповой, урождённой Вындомской.

«Концерты в Тригорском традиционно пользуются большой популярностью у гостей Пушкинского заповедника, и артисты — как псковские, так и столичные — с большой охотой принимают приглашение здесь выступать, — подчеркнули в «Михайловском».

В музее-заповеднике также напомнили, что августовские «Летние вечера…» будут очень интересными. Меломанов здесь ждут ещё и на концерты скрипичной и фортепианной музыки, 23 и 31 августа соответственно.