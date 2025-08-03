Культура

Портрет патриарха Тихона и мемориальные предметы семьи Романовых представили в Псковском музее

Новый выставочный комплекс, посвящённый Патриарху Московскому и всея России Тихону (Беллавину), представили в пространстве выставки «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были» Псковского музея-заповедника вчера, 5 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Центральное место в комплексе занимает портрет патриарха. Он выполнен членом Московского Союза художников, доцентом РПИ св. ап. Иоанна Богослова Филиппом Москвитиным в 2003 году. Музей приобрел изображение Святителя Тихона (Беллавина), чтобы пополнить коллекцию портретов великих людей России, имя которых связано с историей Псковской земли.

На картине изображен сидящий патриарх в полном облачении. Красный сакос – высшее литургическое облачение патриарха – надевается в особо торжественных случаях, символизируя сочетание духовного величия, мученичества и преемственности традиций. Красный цвет в православии ассоциируется с царским достоинством, а также с кровью мучеников и Христовой жертвой. Сакос является аналогом императорской мантии и подчеркивает роль патриарха как духовного владыки.

Ранее портрет уже выставлялся в рамках выставочного проекта «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков» во Дворе Постникова Псковского музея.

В витрине рядом с изображением можно увидеть уникальные вещи, принадлежавшие венценосной семье Романовых. Отношения Николая II и Патриарха Тихона – символ трагического разлома русской истории.

Мемориальные предметы были переданы в музей Ниной Молевой, доктором исторических наук, кандидатом искусствоведческих наук, профессором, членом Союза писателей и Союза художников России, супругой российского художника-авангардиста и теоретика искусства Элия Белютина. Вещи были найдены в келье Елизаветы Федоровны после ее ареста.

Среди них медальон с образом святого Тихона Задонского 1899-1908 годов. Общеизвестно, что в мае 1918 года, в день празднования Иверской иконы Божьей Матери, святейший патриарх Тихон служил литургию в Марфо-Мариинской обители, а накануне довольно длительный период общался с великой княгиней Елизаветой Федоровной и, судя по всему, благословил ее на дальнейший жизненный путь своей нагрудной иконкой.

В тот день через полчаса после окончания богослужения великая княгиня была арестована, а образок впоследствии был найден в ее келье. На иконке изображен святитель Тихон Задонский, в честь которого было даровано имя патриарху Тихону при принятии монашества. Этот образок – исключительно мужская вещь, которая никак не могла попасть в келью княгини, кроме как быть подаренной патриархом.

Еще один уникальный предмет – карманные часы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой 1914 года, изготовленные в Швейцарии. Наружная сторона верхней и нижней крышек украшены резьбой по серебру. В центре верхней крышки вырезан щиток с буквой «А». Клейма с изображением вставшего на задние лапы медведя в щитках – пробирные клейма Швейцарии (1882-1917 годы.).

Также в витрине можно увидеть деревянный киот от иконы второй половины XIX века. Он выполнен в технике резьбы и имеет следы окрашивания и позолоты. По словам Нины Молевой, киот находился в поварне дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В подвале этого дома в ночь с 16 на 17 июля 1918 года был расстрелян вместе с семьей и свитой последний Российский император Николай II.

Увидеть уникальный выставочный комплекс можно в рамках работы выставки портретов «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были…» в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова 7).