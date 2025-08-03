Культура

Псковичей приглашают на арт-экскурсию по парку усадьбы «Михайловское»

На прогулку-воспоминание о первом послевоенном директоре Пушкинского заповедника С. С. Гейченко приглашают псковичей и гостей региона музей-заповедник «Михайловское» и актёр театра и кино, мастер художественного слова, лауреат международного конкурса «Овация» Михаил Драгунов. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в предстоящие выходные, 9 и 10 августа, в парке мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов артист проведёт одну из самых своих лирических арт-экскурсий — «Домовому».

Фото из фондов музея-заповедника

В основу этой работы актёра, давнего друга и соратника музея-заповедника легли стихотворения Пушкина и фрагменты из произведений и писем Гейченко, рассказали в музее, напомнив, что «михайловским домовым» неугомонного хранителя впервые назвал журналист Марк Баринов в очерке для журнала «Огонёк» по итогам первой своей поездки в заповедник. Позднее образ домового использует в своём стихотворении друг музея и его директора Михаил Дудин («…Приписанный как домовой / Навечно к пушкинскому дому»).

О времени сеансов, на каждый из которых артист сможет пригласить не более сорока человек, о месте сбора группы и о других деталях поэтического путешествия можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В Пушкинском заповеднике всегда особо отмечают, что очень ценят возможность сотрудничать с замечательным актёром и своим верным союзником в работе по сохранению и приумножению памяти о поэте, популяризации творчества Пушкина. Михаил Драгунов уже подготовил и представил в Святогорье более двадцати программ, основанных на стихах и письмах поэта, воспоминаниях его современников, на литературных и эпистолярных опусах легендарного музейщика С.С. Гейченко, на других материалах. Так, посетители Пушкинского заповедника уже могли побывать на арт-экскурсиях «Онегин жил анахоретом…» (о жизни поэта здесь, в псковской «северной» ссылке, о характерах людей и бытовых подробностях, окружавших его) и «Я помню чудное мгновенье…» (к 200-летию одного из самых известных пушкинских шедевров). Михаил Драгунов знакомил гостей заповедника с программами, подготовленными к 275-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, которого так ценил Александр Сергеевич, и к 240-летию Дениса Давыдова — русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Пушкина, многими другими.