Культура

Песни Победы прозвучали в парке Пскова в исполнении юных музыкантов. ФОТО

10.08.2025 18:33|ПсковКомментариев: 0

В воскресенье, 10 августа, сразу два детских оркестра исполнили песни о войне и Победе для слушателей программы «Военные оркестры в парках», которая в этом году дебютировала в Пскове. На сцену вышли Детский духовой оркестр имени Александра Роора и Детский духовой оркестр музыкальной школы № 5.

Вечерний концерт состоялся в амфитеатре Детского парка города Пскова. Юные артисты представили яркую музыкальную программу, в которую вошли произведения о Победе, музыка из кинофильмов и, конечно же, любимые детские песни.

Детский духовой оркестр имени Александра Роора представилт такие знаковые композиции военной тематики, как «Белорусский вокзал», «Катюша» и «Утомлённое солнце». Программа сольного блока Детского оркестра музыкальной школы № 5 включала вальс из музыкальных иллюстраций Георгия Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель», песни «На безымянной высоте», «Тёмная ночь» и другие.

 

Вместе с солистами детского эстрадного хора «Талантика» гости музыкального вечера смогли спеть всеми любимые детские песни «Пусть всегда будет солнце», «Вместе весело шагать по просторам», «Детство — это я и ты». Ярким финалом стало совместное выступление двух оркестров, которые исполнят знаменитый марш Василия Агапкина «Прощание славянки».

Источник: Псковская Лента Новостей
