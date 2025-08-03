День археолога с «раскопками» и экскурсией проведут для детей в псковском музее 

Детей и их родителей приглашают принять участие в программе «Археологи о древнем Пскове. Изразцы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Юных посетителей музея и их родителей ждет экскурсия по выставке «Зеркало псковской печи». А познакомившись с псковскими изразцами, гости программы смогут почувствовать себя настоящими археологами и поучаствовать в «раскопках».
Мероприятие состоится 15 августа в 12:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.
Запись по телефонам: +78112292259; +78112292260; +79113580816 или по ссылке.