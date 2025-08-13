Культура

В Пскове открылась юбилейная экспозиция, организованная Международным Центром Рерихов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Фотография: Дом офицеров

14 августа, в псковском Доме офицеров открылась юбилейная экспозиция, организованная Международным Центром Рерихов. Выставка приурочена сразу к трем знаменательным датам: 150-летию со дня рождения Н.К. Рериха, 90-летию Пакта Рериха и 80-летию Великой Победы.

В учреждении отметили, что этот масштабный проект призван напомнить о великом наследии Николая Константиновича Рериха и его неоценимом вкладе в мировую культуру. Экспозиция также подчеркивает важность Пакта Рериха, международного договора о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. И, конечно, отдает дань памяти героям, одержавшим Великую Победу.