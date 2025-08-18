Культура

Фильм «Пророк» покажут в музее на «Ночи кино»

Псковский музей-заповедник вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В этом году приглашаем зрителей 23 августа в Покровскую башню на уютный просмотр российского фильма «Пророк. История Александра Пушкина», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Эта кинолента рассказывает о жизни, карьере, любви и дуэлях Александра Пушкина. Главную роль исполнил номинант на «Оскар» Юрий Борисов.

В 2025 году акция «Ночь кино» пройдет в юбилейный десятый раз. Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Псковский музей принимает участие в этом событии уже не первый год. Мероприятие стало поистине доброй семейной традицией для псковичей.

Желающих ждут 23 августа (сб) в 20:00 в Покровской башне (ул. Свердлова, 3). Вход свободный, обязательна запись по телефону: +78112331065.