Культура

Псковичей приглашают посетить палаты у Сокольей башни 18 августа

Псковичей приглашают посетить палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами 18 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фотография: Псковский музей-заповедник

Также в этот день открыты к посещению:

Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи»;

Двор Постникова, где гостей ждут тематические выставки, в том числе «Военная графика», «Зеркало псковской печи»;

Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

Покровская башня.

Выходной день сегодня объявлен на следующих объектах музея: