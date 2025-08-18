Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
День картофельного поля
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Культура 18.08.2025 10:000 Зачем Пскову ЮНЕСКО 18.08.2025 13:000 Псковичей приглашают посетить палаты у Сокольей башни 18 августа 18.08.2025 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 18.08.2025 11:280 Фильм «Пророк» покажут в псковском музее на «Ночи кино» 18.08.2025 10:000 Зачем Пскову ЮНЕСКО 17.08.2025 19:400 Пскович выступит в финале шоу «Перепой звезду» на Первом канале 17 августа
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:444 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 12.08.2025 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове 11.08.2025 18:480 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковичей приглашают посетить палаты у Сокольей башни 18 августа

18.08.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

Псковичей приглашают посетить палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами 18 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фотография: Псковский музей-заповедник

Также в этот день открыты к посещению:

  • Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи»;
  • Двор Постникова, где гостей ждут тематические выставки, в том числе «Военная графика», «Зеркало псковской печи»;
  • Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
  • Покровская башня.

Выходной день сегодня объявлен на следующих объектах музея:

  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
  • Главное здание Псковского музея-заповедника;
  • Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
  • Поганкины палаты;
  • Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
  • Музей-квартира В.И. Ленина;
  • Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
  • Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
  • Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
  • Музей истории города Печоры.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 4 человека
18.08.2025, 13:260 Участницы конкурса «Миссис Россия-2025» станут гостями брифинга в пресс-центре ПЛН 18.08.2025, 13:230 «Великолукский благовест» откроет празднование 859-летия города 18.08.2025, 13:170 Обход домов избирателей в Псковской области проведут с 25 августа по 10 сентября 18.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам?
18.08.2025, 13:000 Псковичей приглашают посетить палаты у Сокольей башни 18 августа 18.08.2025, 12:550 Движение транспорта в псковском посёлке Силово-Медведово ограничили до 18 сентября 18.08.2025, 12:460 «Постскриптум»:  Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам? 18.08.2025, 12:450 ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова
18.08.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Запрет на запреты 18.08.2025, 12:320 За неделю в Псковской области выявили 37 пьяных водителей 18.08.2025, 12:250 Движение транспорта и продажу алкоголя ограничат в Великих Луках 23 августа 18.08.2025, 12:160 Меньше 15% псковичей зарабатывают выше среднего показателя по России
18.08.2025, 12:090 В Великих Луках пропала женщина в серой куртке 18.08.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 18.08.2025, 11:560 На Солнце возникла новая корональная дыра 18.08.2025, 11:480 В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с записью к врачу
18.08.2025, 11:380 Стало известно, насколько жители СЗФО любят ставить лайки своим коллегам 18.08.2025, 11:280 Фильм «Пророк» покажут в псковском музее на «Ночи кино» 18.08.2025, 11:190 «ГорДозор»: Запрет на запреты 18.08.2025, 11:120 Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
18.08.2025, 11:050 Ремонт европейских автомобилей в РФ подорожал за год на 26% 18.08.2025, 10:550 «Бархатные сезоны» вновь пройдут на террасе отеля «Покровский» 12 сентября 18.08.2025, 10:530 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»? 18.08.2025, 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО
18.08.2025, 10:430 Десять хозяйственных построек горели в Пскове 18.08.2025, 10:420 Власти готовят меры поддержки спроса на жилье 18.08.2025, 10:270 Единый день приемов участников СВО по вопросам медобеспечения пройдет в Пскове 18.08.2025, 10:110 Мусорный контейнер сгорел в доме на улице Юбилейной в Пскове
18.08.2025, 10:000 Зачем Пскову ЮНЕСКО 18.08.2025, 09:500 Следователи призвали подписываться на новый интернет-ресурс 18.08.2025, 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025, 09:310 17% псковичей готовы сдавать нормативы ГТО при условии предоставления дней отдыха — опрос
18.08.2025, 09:310 Специальная акция «Сырный вторник» проходит в фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья» 18.08.2025, 09:150 В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка 18.08.2025, 09:000 Продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 10% 18.08.2025, 08:410 В свободной продаже появились новые подделки лекарств от ожирения
18.08.2025, 08:200 В Госдуме предупредили о штрафах за рекламу на фасадах домов 18.08.2025, 08:000 Движение на улице Вокзальной в Пскове ограничили до 30 сентября 18.08.2025, 07:310 Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты 18.08.2025, 07:010 Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку на школьников
17.08.2025, 22:000 Неофолк-коллектив CAILLEACH выступил на фестивале «Лешуга» в Пскове 17.08.2025, 21:402 Псковичка завоевала титул «Первая Вице-Миссис Россия - 2025» 17.08.2025, 21:200 В МВД рассказали, как защитить данные на «Госуслугах» от злоумышленников 17.08.2025, 21:000 Игры способны активировать кору головного мозга, рассказала эксперт
17.08.2025, 20:400 Британский актер Теренс Стэмп скончался на 88-м году жизни 17.08.2025, 20:200 Группа «Ягода» выступила на фестивале «Лешуга» в Пскове 17.08.2025, 20:000 Дожди и снижение температуры прогнозируют на Северо-Западе России на предстоящей неделе 17.08.2025, 19:400 Пскович выступит в финале шоу «Перепой звезду» на Первом канале 17 августа
17.08.2025, 19:200 Праздник псковского музея «СПАСибо за все» начался во Дворе Постникова 17.08.2025, 19:000 Певица Екатерина Ряжских выступила на фестивале «Лешуга» в Пскове 17.08.2025, 18:400 Александр Котов поздравил псковских авиаторов с Днём Воздушного флота России 17.08.2025, 18:200 ДТП произошло у телецентра в Пскове
17.08.2025, 18:000 17 человек погибли в Псковской области при пожарах из-за неосторожного курения 17.08.2025, 17:400 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 августа 17.08.2025, 17:200 55-летие СНТ «Пристань -1» отметили в Псковской области 17.08.2025, 17:000 Кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 18 августа
17.08.2025, 16:400 В России предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи 17.08.2025, 16:200 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в храме блаженной Ксении Петербургской в Пскове 17.08.2025, 16:000 Путин обсудил итоги переговоров на Аляске с Лукашенко и Токаевым 17.08.2025, 15:400 Будущие псковские полицейские посетили мемориал в Выбутах
17.08.2025, 15:200 День образования Всероссийского общества инвалидов отмечается 17 августа 17.08.2025, 15:000 100 единиц нового оборудования поступило в Псковский филиал областной больницы 17.08.2025, 14:400 Новый асфальт появился на нескольких улицах в Пскове 17.08.2025, 14:200 Александр Козловский поздравил Новоржев с 248-й годовщиной
17.08.2025, 14:000 В Пскове полиция продолжает поиски мужчины со шрамом на груди 17.08.2025, 13:400 Авиабилеты на Новый год могут подорожать до 500% 17.08.2025, 13:200 На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли почти все пятна 17.08.2025, 13:000 Акцию «Водитель, пропусти поезд!» провели в Великих Луках
17.08.2025, 12:400 Как родители могут получить налоговый вычет за детей, рассказала эксперт 17.08.2025, 12:200 Заключительный день фестиваля «Лешуга» стартует в Пскове 17.08.2025, 12:000 Фотовыставка портретов питомцев зооприюта «Лесопилка» работает в Пскове 17.08.2025, 11:400 День Воздушного Флота России отмечается 17 августа
17.08.2025, 11:200 Казахстан нарастил на треть импорт шоколада из России 17.08.2025, 11:000 Эксперт назвал пять групп граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно 17.08.2025, 10:400 Россиянам рассказали о критериях для изъятия земельных участков 17.08.2025, 10:200 Команда Псковской области стала чемпионом России по сверхлёгкой авиации
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru