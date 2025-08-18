Псковcкая обл.
Культура

Праздничное богослужение прошло в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря

19.08.2025 12:20|ПсковКомментариев: 0

19 августа отмечается день Преображения Господня, один из двунадесятых праздников. В этот день вспоминается евангельское событие, когда Иисус Христос преобразился на горе Фавор, явив апостолам свою божественную славу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В древнейшем Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря сегодня утром прошло праздничное богослужение. Божественную литургию совершил настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин). За богослужением молились генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, сотрудники музея и прихожане.

«Я сегодня испытываю огромное чувство радости, потому что на престольный праздник мы смогли провести службу в Спасо-Преображенском соборе. Конечно хотелось бы, чтобы храм был полон, но, к сожалению, его состояние не позволяет проводить службу в полном объеме при большом количестве людей. Но у меня сегодня абсолютное ощущение, что храм был наполнен фаворским светом. И какое счастье, что идет служба, и в этот день мы охвачены великим чувством любви, веры, надежды, потому что все понимают в какое непростое время мы живем. Главное, что храм жив и жива молитва», – отметила Светлана Мельникова.

Также директор добавила, что собор – недействующий, в нем необходимо провести серьезные реставрационные работы. Больше всего беспокоит состояние фресок, поэтому во время богослужения очень жестко ограничивается число горящих свечей и количество человек в храме. Также Светлана Мельникова выразила надежду, что музею удастся сделать проектную документацию и провести реставрационные работы, чтобы храм мог служить в полном объеме.

 

Отметим, что Спасо-Преображенский собор был построен в XII веке в несколько измененном виде сохранился до наших дней. Изначально он представлял собой необычный для древнерусской архитектуры тип крестообразной постройки с пониженными угловыми объемами (малыми апсидами и западными угловыми камерами).

«Для внутренней отделки храма новгородский владыка пригласил артель греческих мастеров, которые расписали его стены фресковой живописью. Иконографическая программа стенной росписи была определена самим заказчиком. Она отличается четкостью, строгой последовательностью и логичностью. Этими чудесно сохранившимися фресками мы можем насладиться и сейчас», - уточнили в музее.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
