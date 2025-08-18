Культура

Профсоюзы приглашают псковичей на день села Середка

Псковский областной совет профсоюзов принимает участие в организации ежегодного масштабного праздника — дня села Середка Псковского района, который состоится уже скоро, 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фотографии: Псковский областной совет профсоюзов

«Уже несколько лет Псковское профсоюзное объединение выступает в качестве соорганизатора большого и по-настоящему народного праздника, дня села Середка. Это праздник для простых людей, детей и взрослых. Для тех, кто умеет хорошо работать и хорошо отдыхать! Приглашаем всех членов профсоюзов с семьями обязательно посетить мероприятие!» — прокомментировал событие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

В субботу, 23 августа, в 12.00 на стадионе села Середка гостей фестиваля будут ждать: