Культура

В «Михайловском» будут снимать «Войну и мир»

Творческая команда киностудии «Москино» под руководством известного режиссёра Сергея Урсуляка посетила Государственный музей-заповедник «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, съёмочная группа приехала, чтобы «присмотреть» возможные локации для съёмок «Войны и мира» — наиболее выразительные и, в то же время, более всего отражающие время событий, которые будут отражены в тех или иных эпизодах будущей ленты.

Съёмочная группа Сергея Урсуляка в доме поэта в «Михайловском». С гостями работает хранитель музея-усадьбы Юлия Узенёва (в центре). Фото: Пушкинский заповедник

«Группа осмотрела музейные экспозиции мемориальных «Михайловского», «Тригорского», «Петровского» и музея «Пушкинская деревня». Уже предварительные наблюдения позволяют предположить, какие эпизоды фильма будут отсняты в Пушкинском заповеднике», — рассказали в музее.

Многосерийную экранизацию романа-эпопеи Льва Толстого планирует осуществить киностудия «Москино» по заказу федерального канала «Россия 1» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Москвы. Начало основных съёмок запланировано на 2026 год, добавили в «Михайловском».