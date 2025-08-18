Культура

Светлана Мельникова участвует в проекте «Музейные маршруты» в Самаре

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова принимает участие в проекте «Музейные маршруты России» в Самаре. Мероприятие стартовало сегодня, 21 августа, и объединило руководителей музеев со всей страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

В центре внимания проекта – культурный код России как основа для развития взаимодействия между музеями, регионами и бизнесом.

В течение трех насыщенных дней руководителей музеев ждут пленарные заседания и экспертные сессии, во время которых обсудят, как создавать совместные проекты, реализовывать крупные выставки, интегрироваться в локальную среду. Важной темой также станет развитие детских программ в музее.

Проект «Музейные маршруты» организован Министерством культуры Российской Федерации в партнерстве с Агентством стратегических инициатив.