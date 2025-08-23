Культура

IV Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» назначен на декабрь

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» анонсирует IV Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», который в текущем году запланирован на период с 5 по 9 декабря. В настоящее время идёт отбор фильмов для конкурсной программы фестиваля, сообщили нашему изданию в музее со ссылкой на руководителя отборочной комиссии Светлану Хохрякову.

«В творческое соревнование будут включены анимационные фильмы по произведениям Ивана Крылова, Льва Толстого, Михаила Булгакова, Даниила Хармса и современных авторов, а также адаптации сказок и легенд народов мира, созданные как мастерами, так и начинающими мультипликаторами в самых разных техниках. Покажем мы и фильмы, героями которых стали люди, создающие кино, известные и безымянные кинематографисты», — цитируют Светлану Хохрякову в официальном сообществе фестиваля «Пушкин. Михайловское» в социальной сети.

Также совершенно точно в программу специальных показов IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» войдёт тема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, особо отметили специалисты из команды, формирующей общую афишу столь ожидаемого всеми мульти-праздника. «Юбилейный год продолжается, и на большом экране гостям и участникам фестиваля будут показаны мультфильмы, созданные режиссёрами, художниками, актёрами, прошедшими войну, и мультфильмы, созданные в годы войны», — сообщается на странице фестиваля в социальной сети.

Напомним, что в прошлом году творческие встречи, конкурсные и ретро-показы, другие события фестиваля «Пушкин. Михайловское» посетило порядка 2,9 тысячи человек — жителей и гостей Пушкинских Гор, Пскова, Острова. Все мероприятия были бесплатными для зрителей. В течение пяти дней было показано около шестидесяти мультфильмов, снятых по мотивам литературных произведений, в том числе — сорок анимационных новинок, которые оценивало жюри во главе с известным режиссером-мультипликатором Станиславом Соколовым. Гран-при III Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» получил фильм «Миллионы алых роз» (режиссёр-постановщик и автор сценария — Галина Голубева).

Напомним также, что инициатором этого успешного проекта несколько лет назад был именно Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и его директор Георгий Василевич.