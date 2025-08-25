Культура

Псковичей приглашают на онлайн-презентацию конкурса игрового кино

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) и екатеринбургская кинокомпания Red Pepper Film приглашают на онлайн-сессию 27 августа в 11:00 (мск), посвященную конкурсу проектов игровых короткометражных фильмов. Каждый проект-победитель получит 5 миллионов рублей на производство, а также продюсерскую и информационную поддержку, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Союз кинематографистов России при участии ФПРК и кинокомпании Red Pepper Film

Прием заявок открыт до 30 сентября. Форму подачи заявки и условия конкурса можно найти на сайте.

Спикеры – генеральный продюсер ФПРК, режиссер Элла Тухарели и директор кинокомпании Red Pepper Film, режиссер, сценарист, Иван Соснин, а также представители обеих организаций. Они расскажут о концепции конкурса, его этапах, приоритетных темах, тонкостях оформления заявки, ответят на вопросы зрителей онлайн-трансляции. У каждого потенциального заявителя появится возможность напрямую пообщаться с организаторами конкурса, задать свои вопросы и проконсультироваться с опытными продюсерами и режиссёрами, что поможет сформировать качественную заявку и тем самым лучше подготовиться к конкурсу.

Приглашаются представители творческих коллективов и киностудий, а также СМИ из всех регионов страны принять участие в диалоге.

Трансляция будет вестись в группе ФПРК во «ВКонтакте».

Участие в конкурсе могут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории РФ. Проекты должны быть реализованы в регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый заявитель может подать несколько заявок. Работы будут оценены экспертным жюри анонимно, ключевые критерии оценки – социальная значимость, проработанность сценария и творческой концепции, уникальность проекта, а также реалистичность финансового обеспечения всех рабочих процессов в рамках лимита затрат.

Общий призовой фонд составляет 60 миллионов рублей. Победителями конкурса станут 12 игровых кинопроектов, хронометраж которых должен составлять от восьми до 24 минут.