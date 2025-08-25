Культура

Псковичей приглашают на просмотр фильма «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова

27 августа, в День российского кино, библиотека на Конной приглашает на просмотр легендарного фильма «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, вышедшего на экраны в 1929 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В этой картине режиссер реализует мечту о «подлинно международном языке кино». Немой фильм, сознательно лишённый поясняющих надписей, становится экранным манифестом, провозглашающим полную независимость кинематографа от театра и литературы.

Дзига Вертов демонстрирует весь спектр кинематографических новаций 20-х годов XX века: двойную экспозицию, рапидную съемку, стоп-кадры, резкий монтаж, «голландский угол» и макросъемку. Режиссёр не просто использует эти приёмы, а с творческим куражом упивается всесилием «киноглаза» и монтажа, подчиняя себе реальность.

«Человек с киноаппаратом» — это кинопутешествие, где оператор, ловкий и быстрый, пытается угнаться за непредсказуемым потоком жизни на улицах Киева, Одессы и Москвы. Смонтированные кадры создают фантастический соборный город. Окунуться в его чудесную атмосферу можно уже в эту среду, рассказали в библиотеке.

Начало 27 августа в 17.00 в читальном зале библиотеки.