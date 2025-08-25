Культура

Выставка творчества Элия Белютина откроется в псковском музее

Выставка к 100-летию авангардного живописца и теоретика искусства второй половины XX века Элия Белютина откроется 1 сентября в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея

Как отметили в музее, художник является основателем студии «Новая реальность», разработчиком теории «Всеобщей контактности».

«Искусство, по мнению Белютина, это неотъемлемая часть прогресса общества. Его произведения стали символом новаторства и смелого эксперимента в искусстве. Посетители увидят ряд работ, охватывающих временной отрезок с конца 30-х по 90-е годы XX столетия», - рассказали представители музея.

Выставка откроется в понедельник, 1 сентября, в 17:00 в Картинной галерее по адресу: улица Некрасова, дом 7.