На экскурсию по выставке «Новая реальность» приглашают псковичей

В Картинной галерее Псковского музея-заповедника 6 сентября пройдет экскурсия по выставке «Новая реальность», посвященной творчеству авангардного живописца и теоретика искусства Элия Белютина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Гости познакомятся с работами художника различных лет, увидят уникальные эскизы росписей подземных лабораторий секретного города «Арзамас-16», которые специально отреставрированы к выставке и экспонируются впервые.
Телефон для записи: +78112663311.