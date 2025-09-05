Культура

Сергей Семак посетил Святогорский монастырь и мемориальные усадьбы Пушкинского заповедника

Сергей Семак, главный тренер футбольного клуба «Зенит», заслуженный мастер спорта, и его супруга Анна Семак, писатель и многодетная мама, сегодня, 8 сентября, побывали в Свято-Успенском Святогорском монастыре и в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото из официального сообщества Свято-Успенского Святогорского монастыря в социальной сети

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, гости гуляли по паркам мемориальных усадеб «Михайловское» и «Петровское».

Напомним, что Сергей Семак уже бывал в Пушкинском заповеднике: два года назад, в начале июля 2023 года, он оказался здесь впервые и был настолько впечатлён увиденным, что пообещал приехать сюда ещё раз.