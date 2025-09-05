Культура

Фестиваль идей, музыки и творчества «Типично псковский Lo-Fest» состоится 13 сентября

Фестиваль «Типично псковский Lo-Fest», объединяющий креативных людей, музыкантов, мастеров и экспертов, пройдет в креативном пространстве «Лофт» 13 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, цель — рассказывать о вдохновляющих людях, которые любят свой край и живут с мечтой.

«Мы хотим показать, что жизнь в регионах может быть насыщенной, интересной и полной возможностей. Фестиваль станет площадкой для демонстрации силы нетворкинга, взаимодействия и партнерства», - поделились задумкой организаторы.

Гостей ожидает живая музыка от псковских артистов, мастер-классы и творческие мастерские, гаражная распродажа, фуд-корт и напитки, лекторий и дискуссии, интерактивные зоны.

Адрес: улица Спортивная, 1Б. Вход свободный.

Категория 16+