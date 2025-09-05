Культура

В Пскове покажут документальный фильм о соловецких юнгах

Премьера документального фильма о юнгах Великой Отечественной войны состоится в Пскове 22 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса пройдет открытый киноурок «Юные патриоты страны — история Соловецкой школы юнг».

Участникам киноурока в 12.00 представят премьеру документального фильма о юнгах Великой Отечественной войны. Ленту, созданную при поддержке Фонда президентских грантов, представит режиссер, сотрудник департамента по связям с общественностью — пресс-секретаря Российского общества «Знание» в Северо-Западном федеральном округе Александр Антонов.

Соловецкая школа юнг — особая страница в истории Великой Отечественной войны. Подготовку для службы на кораблях и в частях флота проходили ребята в возрасте 15–16 лет из разных регионов страны. Мальчики с бантиками — такими вошли в историю соловецкие юнги благодаря одному из выпускников школы, писателю Валентину Пикулю, написавшему книгу о своей военной юности.

Среди выпускников школы юнг были и представители Псковской области.

Кроме того, 22 сентября в 14.30 на базе регионального Дома молодежи в Пскове пройдут мероприятия с детьми и молодежью, направленные на просвещение и профориентацию по теме «Хочу в Арктику!». Встреча приурочена к празднованию 500-летия начала освоения Северного морского пути.