Культура

В Пскове прошла научно-популярная лекция по лексикографии

В Псковском государственном университете в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе с российской наукой» 9 сентября состоялась научно-популярная лекция «Современная учебная лексикография: инновационные фразеологические словари и их креативные пользователи», которую провели профессора ПсковГУ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие стало живым и интерактивным погружением в мир русской фразеологии. Профессора кафедры образовательных технологий ПсковГУ, авторы более 50 учебных словарей Елена Рогалева и Татьяна Никитина наглядно показали, как современная лексикография делает русский язык понятным и увлекательным для самой разной аудитории.

В ходе лекции слушателям представили целую линейку инновационных словарей, созданных учеными: от классического фразеологического словаря и двуязычных словарей для иностранцев до дискурсивных словарей и «Веселого фразеологического словаря». Отдельный интерес вызвали проекты для самых маленьких — «Фразеологизмы в занимательных рассказах».

Особенное оживление в аудитории вызвала практическая часть. Лекторы показали, с каким трудом нейросети расшифровывают смысл фразеологизмов, проводя прямую параллель с тем, как сталкиваются с этими языковыми «ловушками» иностранцы. Это наглядно доказало, почему так важны специализированные словари.

Студенты также познакомились с международным интернет-проектом «Мост дружбы Ямм-Таллин». Завершилась лекция показом образовательных проектов студентов ПсковГУ, доказавших, что работа со словарем может быть по-настоящему творческой.

Мероприятие прошло в рамках цикла «Говорит ученый: о науке простым языком» и фестиваля «Вместе с российской наукой», которые организует ПсковГУ при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.