Друзьям и дружбе будет посвящена первая осенняя арт-экскурсия по «Михайловскому»

Осеннюю серию арт-экскурсий в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроют уже в предстоящие выходные, 13 и 14 сентября, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.
Александр Стройло. Письмо из Михайловского» (1999). Из фондов музея-заповедника
Первую программу этого сентября автор и исполнитель успешного арт-проекта, актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овация» Михаил Драгунов решил посвятить друзьям и дружбе. Поэтическая прогулка по парку мемориальной усадьбы «Михайловское», на которую он приглашает жителей и гостей Святогорья, называется «Что смолкнул веселия глас?». Как пояснили в музее, в основу своей новой работы актёр взял дружеские послания Пушкина — стихи и фрагменты из писем «ссылочного невольника», написанные поэтом здесь, в псковском родовом имении 200 лет назад, в 1825 году.
Подробности о премьере арт-прогулки «Что смолкнул веселия глас?» (сеансы, продолжительность прогулки, возрастные рекомендации для аудитории) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», а также в официальных сообществах Пушкинского заповедника в социальных сетях.