Культура

Друзьям и дружбе будет посвящена первая осенняя арт-экскурсия по «Михайловскому»

Осеннюю серию арт-экскурсий в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроют уже в предстоящие выходные, 13 и 14 сентября, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Александр Стройло. Письмо из Михайловского» (1999). Из фондов музея-заповедника

Первую программу этого сентября автор и исполнитель успешного арт-проекта, актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овация» Михаил Драгунов решил посвятить друзьям и дружбе. Поэтическая прогулка по парку мемориальной усадьбы «Михайловское», на которую он приглашает жителей и гостей Святогорья, называется «Что смолкнул веселия глас?». Как пояснили в музее, в основу своей новой работы актёр взял дружеские послания Пушкина — стихи и фрагменты из писем «ссылочного невольника», написанные поэтом здесь, в псковском родовом имении 200 лет назад, в 1825 году.

«Арт-экскурсии Михаила Драгунова неизменно проходят с большим успехом. Актёр уже представлял в музее многие и многие программы, основанные на произведениях и переписке Пушкина, воспоминаниях современников поэта, прозаических сочинениях и записках легендарного музейщика, первого послевоенного директора святогорского «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко, а также на других материалах, — рассказали в музее-заповеднике, особо отметив, что «арт-экскурсионный портфель» Михаила Драгунова очень богат, разнообразен и, главное, постоянно пополняется новыми разработками.

Подробности о премьере арт-прогулки «Что смолкнул веселия глас?» (сеансы, продолжительность прогулки, возрастные рекомендации для аудитории) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», а также в официальных сообществах Пушкинского заповедника в социальных сетях.