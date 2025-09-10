Культура

Выпущена в свет монография «Архитектура средневекового Изборска»

Государственный музей-заповедник «Изборск» издал исследование доктора искусствоведения, члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника института археологии Российской академии наук, заведующего кафедрой истории отечественного искусства Исторического факультета МГУ Владимира Седова «Архитектура средневекового Изборска» (Изборск, 2025). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Книга структурирована по главам, в которых подробно описываются архитектурные памятники Изборска и его округи: Труворово городище, город на Жеравьей горе, Никольский собор, монастырь в Малах, церковь Николая на городище, церковь Рождества Богородицы, церковь Сергия Радонежского – святыни и достопримечательности Изборска оживают на страницах книги и словно рассказывают свою историю.

Отдельную главу автор посвящает каменным крестам и надписям на них – уникальным памятникам палеографии края. Иллюстративный материал отобран автором с особым тщанием и научной скрупулезностью. Издание будет полезно всем, кто любит Изборск и стремится к системному изучению историко-культурного наследия России. На каждой странице монографии читателя ждут увлекательные сведения из средневековой истории и культуры удивительного уголка древней Руси – Изборска: