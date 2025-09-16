Культура

XV псковские краеведческие чтения пройдут 3-5 октября в Стругах Красных

Пятнадцатые псковские региональные краеведческие чтения, которые продолжают традиции краеведческих форумов, организуемых Псковским региональным отделением Союза краеведов России, пройдут с 3 по 5 октября в Стругах Красных, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза краеведов России. За последние полтора десятилетия чтения собрали множество исследователей, учёных, преподавателей и экскурсоводов, неравнодушных к судьбе псковской глубинки. Ранее мероприятия проходили в различных городах региона, включая Псков, Великие Луки и Печоры.

Организаторами чтений выступают Псковское региональное отделение Союза краеведов России, администрация Стругокрасненского округа и Стругокрасненский районный культурный центр. Значительную роль в подготовке мероприятия сыграли председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамара Вересова и заместитель главы администрации округа Ольга Васильева.

В рамках программы запланировано 70 докладов, которые будут представлены на пленарном заседании и четырёх тематических секциях. Тематика докладов охватывает широкий спектр современных краеведческих исследований Псковщины. Участниками станут представители 19 городов, включая исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и других населённых пунктов. Также выступят местные краеведы, в том числе школьники.

Среди участников — 11 кандидатов наук и один доктор исторических наук, преподаватели ведущих вузов страны, научные сотрудники музеев и представители общественных организаций. В этом году особое внимание будет уделено теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: на чтениях прозвучат 14 докладов, посвящённых героическим событиям войны.

Одна из ключевых секций — «Имя в истории края, России», где более 20 докладов будут посвящены известным и малоизвестным личностям, внесшим вклад в развитие страны. Также планируются обсуждения малоизвестных страниц истории Псковской земли и вопросы сохранения культурно-исторического и природного наследия региона.