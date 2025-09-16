Культура

Продолжается прием заявок на научно-практическую конференцию «Одна земля – общая история» в Изборске

До 20 сентября еще можно отправить заявку для участия в научно-практической конференции «Одна земля – общая история», которая пройдет 26 сентября 2025 года в Государственном музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Государственный музей-заповедник «Изборск»

Конференция посвящена сохранению культурного и духовного наследия малочисленных народов Российской Федерации и проводиться совместно с Печорской районной общественной организация «Этнокультурное общество народа сето» при поддержке правительства Псковской области.

К участию приглашаются сотрудники музеев, архивов, библиотек, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, представители Русской Православной церкви, историки, этнографы, искусствоведы, филологи, краеведы, учёные и исследователи других специальностей.

Предлагаются к обсуждению следующие вопросы: сохранение историко-культурного и духовного наследия, традиций, языка, правовой статус коренных малочисленных народов России, особенности традиционного костюма, украшений, православные традиции сето – малочисленного коренного народа Российской Федерации.

Приветствуется постановка разнообразных вопросов в рамках заявленной тематики. Возможно участие в конференции в форме стендового доклада.

Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции просим направлять в оргкомитет по электронной почте izborsk@yandex.ru с темой письма: Одна земля – общая история. В заявке необходимо указать следующие сведения: фамилия, имя и отчество участника, учёная степень и звание, организация и должность, адрес, телефон, E-mail, тема предполагаемого сообщения.

Заседания конференции состоятся в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск», по адресу: Изборск, ул. Печорская, д. 41 а.