Культура

Детский камерный оркестр выступает с благотворительным концертом в Покровской башне

Благотворительный концерт для воспитанников детских домов, многодетных и малоимущих семей, подопечных социальных учреждений города проходит в Покровской башне в Пскове сегодня, 20 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед гостями мероприятия выступает Детский камерный оркестр под управлением дирижера Алексея Репникова. В рамках проекта «Детская филармония» 33 воспитанника детских музыкальных школ и школ искусств региона представляют юным зрителям интерактивную программу «Сказка о рыбаке и рыбке». Художественным руководителем оркестра является Игорь Герасимов.

В стенах Покровской башни звучит музыка композитора Сергея Шишкова, а самого писателя, поэта Александра Пушкина в образе чтеца сказки играет Олег Григорьев.



Организаторами благотворительного концерта выступают Псковский музей-заповедник и Псковская областная филармония.