Культура

Презентация международного сборника стихов и прозы «Победной дорогой отцов» состоится в Пскове

Презентация международного сборника стихов и прозы «Победной дорогой отцов» пройдет в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В.Я.Курбатова 25 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

В сборнике, изданном Минским отделением Союза писателей Беларуси, представлены писатели трёх стран - Беларуси, России и Сербии.

«Сборник поэзии и прозы "Победной дорогой отцов!" – это вклад писателей трёх стран в общее дело мира на планете Земля. Авторы книги – потомки героев-победителей, словно взвод братьев-воинов, незыблемо стоят на защите Памяти о Великой Победе. Каждое их произведение, каждое слово – это оружие, метко разящее зло», - отметила составитель сборника, писатель и общественный деятель Наталья Советная.

Напомним, мероприятие состоится 25 сентября в 17:00.