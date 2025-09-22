Культура

Псковичка принимает участие в съемках сериала «Дюна»

Уроженка Пскова Глафира Миронович принимает участие в съемках второго сезона знаменитого сериала от компании HBO «Дюна: Пророчество». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила журналист, мать девушки Ольга Миронович.

Фотографии из личного архива Глафиры Миронович

«Сегодня последний день съемок, и поскольку на него пригласили не всю массовку, а выборочно, в том числе Глафиру, она решила поехать в третий раз. Это значит, что ей снова предстоит провести 12 часов на съемочной площадке без телефона», — рассказала Ольга Миронович.

Девушка учится в Венгерском университете сельского хозяйства и естественных наук. Примерно полгода назад подружка предложила ей сходить в агентство, которое занимается кастингом для массовки в кино.

«Они сходили, и там с Глафирой побеседовали и сфотографировали её в разных ракурсах. Через некоторое время ей сообщили, что она прошла кастинг, и начали каждые две недели присылать приглашения на съемки, но в этих приглашениях никогда не пишут, что за фильм», — поделилась Ольга Миронович.

Она отметила, что весной Глафира готовилась к сессии и не могла сниматься в кино, а потом уехала в Псков. «И вот только неделю назад, когда она получила очередное приглашение, решила наконец подзаработать», — добавила мать.

«Съемки начинались в 4 утра и продолжались до 6 часов вечера. Массовку привезли автобусом, и только на площадке выяснилось, что это снимают сериал HBO "Дюна: Пророчество". Глафиру причесали, загримировали и надели на неё чёрное платье из неприятного липнущего к коже материала», — рассказала журналист о процессе подготовки.

«Массовке объясняют, когда нужно изображать испуг или удивление. Началась репетиция сцены, и тут буквально в двух метрах от Глафиры пробегает Эмили Уотсон. Мы с Глашей пересматривали фильм "Рассекая волны" с ней в главной роли, и вы можете себе представить бурю эмоций, которые испытала моя дочка», — поделилась Ольга Миронович.

Чуть позже девушка увидела на расстоянии вытянутой руки актеров Трэвиса Фиммела и Оливию Уильямс.

Глафира Миронович имеет опыт в актерском мастерстве: она посещала студию при Псковском театре драмы и была приглашена участвовать в массовке спектакля Александринского театра «Блаженная Ксения», телеверсию которого показали на канале «Культура».

«Дюна: Пророчество» — научно-фантастический телесериал HBO, созданный Дайан Адему-Джон и Элисон Шапкер по роману Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестёр Дюны».

Сюжет сериала рассказывает об ордене «Бене Гессерит» — тайное женское сообщество было создано после Великого джихада. Благодаря неустанным тренировкам тела и разума члены организации получают ряд невероятных способностей, которые используют для контроля над развитием человечества. Секретная, но мощная сила, «Бене Гессерит» с помощью селективно-генетической программы пытается вывести Квисатца Хадераха — суперментата, живой компьютер, наделённый пророческими способностями. Для этого орден желает контролировать как можно больше аспектов жизни обитаемой Вселенной, а также влиять и вовремя реагировать на различного рода события.