Культура

В Псковском музее-заповеднике состоялось открытие выставки к 120-летию археолога Григория Гроздилова

Торжественное открытие выставки «Григорий Павлович Гроздилов: к 120-летию со дня рождения» состоялось сегодня в Псковском музее-заповеднике. Мероприятие собрало историков и всех, кто интересуется наследием выдающегося советского ученого, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

Экспозиция, ставшая частью цикла проектов к 80-летию Победы, впервые представляет публике копии уникальных архивных документов, рассказывающих о семье Гроздилова, его учебе в Ларинской гимназии Санкт-Петербурга и Ленинградском государственном университете. Среди экспонатов — артефакты, обнаруженные археологом во время раскопок в Пскове в 1950-е – начале 1960-х годов, а также его личные письма, адресованные директору музея Ивану Ларионову и исследователю Леониду Творогову.

Церемонию открытия начала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. В своей речи она подчеркнула, что каждая новая выставка — это всегда открытие.

«Работа над каждой выставкой нашего музея — это, как правило, находка каких-то необыкновенных документов, каких-то граней жизни человека, о котором мы рассказываем. Наша большая мечта - сделать музей о людях. Так уж случилось, что каким-то необыкновенным божьим промыслом Псков собрал в послевоенное время вокруг себя совершенно выдающихся людей. Но очень бы хотелось, чтобы это была, как мы говорим, стационарная экспозиция. И мы уже даже придумали название этой выставки "Побеждая время". Потому что многие из этих людей, и в том числе Григорий Павлович Гроздилов, прошли очень короткую жизнь, но сколько удивительных открытий сделал», — сказала Светлана Мельникова.

Она отметила непростую судьбу ученого, прошедшего через семь концлагерей в годы Великой Отечественной войны, но сумевшего сохранить интерес к жизни и науке.

«Как это можно было пройти и оставить такое наследие? А судьба его вознаградила: это и фрагменты берестяной грамоты, это 400 с лишним сфрагистических печатей, это исследования на территории Довмонтового города», — добавила директор музея.

Также на открытии выступили руководитель Археологического центра Псковской области Марина Кулакова и другие коллеги-историки. Завершилось мероприятие кураторской экскурсией для посетителей.