Капремонт Городского культурного центра Пскова завершен на 90%

Заместитель директора Городского культурного центра Пскова Даниил Иванов в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» рассказал о масштабной модернизации концертного зала ГКЦ.

«В этом году стартовал капитальный ремонт, на текущий момент выполнено около 90% работ. Пол полностью заменён, обновляется сцена и её покрытие. При этом сохранена уникальная лепнина и оригинальные конструкции зала», — отметил гость студии.

Главное новшество — современные удобные кресла, размещённые на разных уровнях. Ранее все места находились на одном уровне, что усложняло обзор зрителям с дальних рядов. Сейчас каждую зону обзора оптимизировали, благодаря чему видимость и акустика значительно улучшились. Старые кресла передали Псковскому областному колледжу культуры и искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Кроме того, будет обновлено световое оформление, цвет стен и кулис, однако детали пока остаются в секрете, чтобы сохранить интригу и элемент неожиданности для посетителей. Новый дизайн, по мнению Даниила Иванова, создаёт утончённость и высокий стиль интерьера.

Ремонт стал возможен благодаря выделению средств правительством Псковской области именно на замену кресел в большом концертном зале ГКЦ — изначально масштабный ремонт не планировался. Позже проект поддержала администрация Пскова в лице главы города Бориса Елкина, администрация также выделила средства на ремонт. Городской культурный центр не остался в стороне и вложил свои денежные средства в реконструкцию.

Открытие большого концертного зала планируется на ноябрьские праздники. В честь этого готовится большой концерт с показом двух спектаклей: «Алиса в стране чудес» и «Ля-ля-фа».

Ремонт, как пишет в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин, направлен на создание современного пространства, удобного как для артистов, так и для зрителей, что позволит ГКЦ полностью соответствовать статусу ведущего культурного центра Пскова.