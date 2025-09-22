Культура

В Городском культурном центре Пскова детям можно заниматься бесплатно

Заместитель директора Городского культурного центра Пскова Даниил Иванов в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» рассказал о соотношении платных и бесплатных занятий в творческих коллективах центра.

По словам гостя студии, занятия для детей в ГКЦ в основном платные — при этом цены одни из самых низких по Псковской области.

«Особенностью системы является возможность бесплатных занятий для учащихся, которые проходят путь от подготовительной группы к основному составу коллектива. Так, например, ребёнок, начавший занятия в возрасте 6 лет, постепенно дорастает до 14 лет и переходит в основной состав, где обучение становится бесплатным», — рассказал Даниил Иванов.