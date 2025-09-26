Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: Тропа легендарного Трувора, святыни «Печерской обители» и «Урок равновесия»

Представляем очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

Маршрутом легендарного Трувора. В музее подвели итоги высокого туристического сезона.

Простые истины Псково-Печерского монастыря. В Доме купца Белянина открылась выставка графики Петра Зубченкова.

«На свой аршин мерить». В усадьбе купца Шведова можно посмотреть познавательную выставку по истории отечественной метрологии «Урок равновесия».

Наш сегодняшний выпуск выходит в эфир и онлайн накануне Всемирного дня туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября, и в этом году удачно выпал на субботу, с чем я всех нас и поздравляю! Этот праздник – прекрасный повод еще раз или, может быть, впервые в жизни посетить наши замечательные достопримечательности и святыни – Изборскую крепость и окрестности, Словенские ключи и Труворово городище, возможность увидеть новые музейные выставки и еще раз полюбоваться удивительными видами Изборско-Мальской долины.

Туристический маршрут «Псков – Изборск – Печоры» – один из старейших и популярнейших в Псковской области, и год от года поток туристов растет, что связано и с традиционным рекреационным и другими видами туризма – познавательным, паломническим-религиозным, спортивным, экологическим и даже гастрономическим! Здесь музей-заповедник «Изборск» предоставляет почти все возможности туристического спектра, поэтому, собственно, Изборск и признан жемчужиной межрегионального туристского проекта, охватывающего уникальные памятники истории и культуры Северо-Запада нашей страны «Серебряное ожерелье России».

Всемирный день туризма в нашей стране, напомню, официально отмечается с 1983 года и празднуется достаточно широко, ведь туризм – это всегда талантливые личности, яркие профессионалы, это – давно целая индустрия, в развитии которой участвуют и заинтересованы миллионы людей, отрасль, включающая не только многочисленные сервисы путешествий, но и всю инфраструктуру гостеприимства, транспорт, сферу обслуживания и культуру, и прежде всего – музеи.

Туризм – важная честь экономики страны, драйвер отдельных территорий и целых регионов. Вне индустрии туризма сегодня невозможно представить себе будущее, и это более чем справедливо для Псковской области; и мы поздравляем с Днем туризма, как принято нынче говорить, всех причастных – сотрудников музеев, экскурсоводов, работников туристических компаний и фирм, и, конечно, всех, кто отправляется в путешествие! Причастные к туризму, по сути, – все мы, ведь в XXI веке нет человека, который хотя бы раз в год не превращается в туриста! То есть рано или поздно все мы становимся туристами, и это поистине – наш день, народный праздник!

День туризма – ещё и повод подвести предварительные итоги высокого туристического сезона, который у нас в Изборске начинается в мае, а заканчивается обычно в октябре, хотя Изборск прекрасен в любое время года, как написал наш знаменитый псковский художник Александр Стройло: «У нас такие встречаются виды, что на каждом шагу остановиться хочется и запечатлеть. Умел бы я рисовать, так я бы все виды здешние на полотно перенес. До того жизнеутверждающие пейзажи вокруг!... <…> «Тут любой на месте Трувора остановился бы. Мы здесь хоть и живём, а привыкнуть не можем. Летом хорошо в Изборске. И зимой тоже хорошо! А осенью! Да всегда в Изборске хорошо!» Конец цитаты, и лучше и не скажешь.

Так вот, за май, три летних месяца и сентябрь на день записи нашей программы Государственный музей-заповедник «Изборск» посетили 361 тысяча 500 туристов! Это всё люди, которые приехали в Изборск, чтобы приобщиться к родной истории и культуре, своими глазами увидеть, «откуда есть пошла Земля Русская», а музей предложил посетителям прекрасную программу: этим летом с большим успехом у нас прошли два масштабных выставочных проекта, прозвучавших на всю Россию, – выставка «Петр Оссовский. Русский реализм», посвященная 100-летию художника, и выставка по итогам российско-китайского пленэра «Настоящая Россия». Без всякого преувеличения, обе художественные выставки стали большими событиями в музейной жизни страны. И, как обычно, с неизменным успехом прошли наши традиционные фестивали исторической реконструкции – в июне «Исаборг» и «Железный град» в августе. А завершил лето, вновь с большим успехом, – этнокультурный фестиваль в деревне Сигово «Сетомаа. Семейные встречи».

У профессионалов туристической отрасли есть одно наблюдение, характеризующее популярность туристического места: «Насколько широк путь, по которому идут туристы? Это – узкая, заросшая травой, тропинка или широкая тропа, почти дорога?» И отрадно, что год от года тропа к Изборским святыням становится все шире и ухоженней, всё многолюдней, с чем мы поздравляем всех наших партнеров – компании «Атмосфера путешествий», «Континент» и «Славянский тур», поздравляем всех коллег и, конечно, особо, – всех посетителей Изборска. Еще раз с праздником, друзья!

А я продолжаю. В Доме купца Белянина открылась выставка из фондов музея-заповедника «Печерская обитель. Истина всегда проста» замечательного художника-графика Петра Петровича Зубченкова. Уникальность выставки в том, что из 38 представленных 20 работ никто, кроме хранителей, еще не видел, – эти рисунки показаны публике впервые! Как явствует из названия, выставка посвящена жизни Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, который в 1960-70-е годы прошлого века стал местом притяжения для русской интеллигенции, искавшей в духовной жизни обители ответы на свои насущные мировоззренческие вопросы.

Афиша выставки «Печерская обитель»

Игуменом монастыря с 1959 по 1975 годы был архимандрит Алипий (Воронов) – ветеран Великой Отечественной войны, художник, иконописец, коллекционер русского и западноевропейского искусства, настоятель, при котором впервые начались масштабные реставрационные работы. По приглашению архимандрита Алипия Печерскую обитель восстанавливали такие известные деятели Псковского возрождения, как Всеволод Смирнов, Михаил Семенов, Савва Ямщиков и Борис Скобельцын. Именно в те годы в монастыре возродилась древняя традиция православного старчества, о чем замечательно написал в своей книге «Несвятые святые» митрополит Тихон (Шевкунов): «…главным подвигом отца Алипия было устроение старчества в Псково-Печерском монастыре. Старчество – удивительное явление еще и потому, что не пребывает на одном месте, скажем, в каком-то конкретном монастыре. Оно странствует по земле, неожиданно расцветая… А в середине XX века оно нашло для себя приют в Псково-Печерской обители. И отец Алипий чутко уловил этот загадочный путь. Как самое драгоценное сокровище он берег и умножал старчество в своем монастыре».

«Печерская обитель. Истина всегда проста»

Тогда же, во второй половине 1960-х годов, Псково-Печерский монастырь и посетил московский художник-график Петр Петрович Зубченков, запечатлевший внешний облик обители – Успенский и Никольский храмы, башни и стены крепости, звонницу, ризницу, сделал портреты насельников и зарисовки повседневной монастырской жизни. Работы Петра Петровича выполнены на бумаге карандашом, пастелью, углем и подкупают своей простотой и завершенностью, но, главное, они поражают своей художественной точностью и достоверностью: многие монахи, запечатленные графиком, будто сошли со страниц книги митрополита Тихона, что вполне закономерно: между посещением обители художником и поселением в ней будущего автора «Несвятых святых» прошло всего четырнадцать лет, и герои графических работ Петра Зубченкова естественным течением жизни стали персонажами знаменитого сборника рассказов отца Тихона.

А в усадьбе купца Шведова открылась еще одна выставка из фондов музея – но не художественная, а познавательная, рассказывающая об истории отечественной метрологии – «Урок равновесия». Выставка учит разбираться в старинных мерах длины, веса, объёма.

Афиша выставки «Урок равновесия»

В открытии выставки приняли участие директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области Александр Анатольевич Барков и советник директора Галина Глебовна Михайлова, которая последние несколько лет создает в центре свой ведомственный музей. И так получилось, что как раз на открытии выставки специалисты центра договорились с научным коллективом нашего музея о дальнейшем творческом сотрудничестве: экспозиция «Урока равновесия» будет дополнена несколькими интересными экспонатами из музея Государственного регионального центра стандартизации, за что мы, пользуясь случаем, выражаем большую благодарность директору центра Александру Баркову и его коллегам.

Сегодня мы пользуемся метрической системой, которая знакома каждому школьнику, а еще сто с небольшим лет назад все запросто ориентировались в аршинах и вершках, фунтах и золотниках. Например, золотник – это мера веса (4,2 грамма), которая использовалась в аптечном деле, на монетном дворе и в ювелирном искусстве. В золотниках взвешивали чай и пряности. Весы и измерения массы всегда играли важную роль в жизни людей. Буквально всё, что покупается, – взвешено. Все измерительные приспособления, представленные на выставке, составляют небольшую, но интересную коллекцию предметов в собрании музея-заповедника: фунтовые безмены, безмены-кантарики, торговые весы советского периода, гири и чаши для взвешивания; приборы для измерения расстояний, изготовления чертежей, счёты; разнообразные бытовые предметы для измерений объемов 1960-80-х годов: банки, ложки, стаканы, пипетки, бутылочки и так далее – всё, чем до сих пор мы пользуемся в повседневном быту.

И я завершаю. Важной научной и культурологической новостью; Государственный музей-заповедник «Изборск» издал исследование доктора искусствоведения, члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника института археологии Российской академии наук, заведующего кафедрой истории отечественного искусства Исторического факультета МГУ Владимира Валентиновича Седова «Средневековая архитектура Изборска».

Фото книги «Средневековая архитектура Изборска»

Книга структурирована по главам, в которых подробно описываются архитектурные памятники Изборска и его округи: Труворово городище, город на Жеравьей горе, Никольский собор, монастырь в Малах, церковь Николая на городище, церковь Рождества Богородицы, церковь Сергия Радонежского – святыни и достопримечательности Изборска оживают на страницах книги и словно рассказывают нам свою историю.

Отдельную главу автор посвятил каменным крестам и надписям на них – уникальным памятникам палеографии нашего края. Иллюстративный материал отобран автором с особым тщанием и научной скрупулезностью. На каждой странице монографии читателя ждут увлекательные сведения из средневековой истории и культуры удивительного уголка древней Руси – Изборска.

«Изборск как будто просит написать о нем книгу, сделать его портрет. Но это портрет такого сложного объекта, такой многогранной «личности», что единый текст обо всем здесь кажется почти невозможным. <…> автор чувствует себя в силах рассказать только о средневековой архитектуре этого места, – отметил Владимир Валентинович в предисловии к своему исследованию. – Такой выбор связан с тем, что средневековые памятники монументальной, каменной архитектуры сохранились в Изборске во множестве и с большой силой выражают особенности его истории и культуры. Изборск является бывшим городом, сейчас это поселение сельского вида, а потому его разреженная среда только подчеркивает значительность, а иногда и величие, средневековых стен, башен и церквей». Конец цитаты, и напомню, что эту замечательную книгу еще можно приобрести в экспозициях музея-заповедника «Изборск».

На этом сегодня всё. В эфире были «Изборские истории» с Александром Донецким. Еще раз с праздником – Всемирным Днем туризма! Берегите себя. Всегда ждем вас в Изборске!

Александр Донецкий