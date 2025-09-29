Культура

«Культурные выходные» устроили в Дно преподаватели и студенты колледжа искусств

Преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 26 сентября совершили творческую поездку в город Дно, ставшую частью традиционной ежегодной акции «Культурные выходные», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фото здесь и далее: колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В ходе насыщенной программы педагоги колледжа Георгий Гребень, Ирина Галковская, Анастасия Алексеева, Виктор Иванов, Зинаида Петрова, студентка Анастасия Веденеева поделились своим опытом и вдохновением, проведя разнообразные мастер-классы среди учеников Детской школы искусств города Дно. Эти занятия позволили участникам глубже погрузиться в мир музыкального, хореографического, художественного искусства и освоить новые исполнительские приемы и техники.

Кроме того, зрители получили возможность насладиться двумя яркими концертами:

Концерт академической музыки, прошедший в уютном зале ДШИ, продемонстрировал высокий уровень исполнительского мастерства и позволил публике прикоснуться к классическим произведениям зарубежных и отечественных композиторов в исполнении Софьи Федоровой (гусли), Надежды Чукиной (гитара), Софьи Новоселовой (фортепиано), Леокадии Терехиной (гобой), Льва Ситникова (труба), Виктора Иванова (фортепиано, ведение программы).

Большой эстрадный концерт, организованный на сцене Районного центра культуры, подарил зрителям незабываемые эмоции благодаря современному репертуару и ярким выступлениям молодых артистов – студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» Арины Ильиновой, Лады Шаталовой, Ксении Ковалевой, Михаила Немчинова, Софьи Васильевой, Ольги Калиновой, Анны Саченко, Николая Михайлова, Екатерины Зацеповой, Варвары Архиповой, Аделины Аджба, Веры Дударовой. Ведущий концерта – преподаватель колледжа, популярный видеоблогер Тима Бичевский представил зрителям свою новую песню, релиз которой состоится на стриминговых площадках 3 октября.

Эти мероприятия получили высокую оценку зрителей и участников, что подтверждает важность культурного взаимодействия единственного в регионе образовательного учреждения сферы культуры и искусства и жителей районных центров, заметили в колледже.

Творческие поездки в рамках акции «Культурные выходные» уже давно вошли в число основных мероприятий колледжа искусств. Ежемесячно подобные концерты и мастер-классы проходят в разных уголках Псковской области. Они расширяют границы культурного пространства, открывают перед молодыми артистами широкие возможности для самовыражения и профессионального роста, а также способствуют развитию творческого потенциала подрастающего поколения.