«Культурные выходные» устроили в Дно преподаватели и студенты колледжа искусств

Преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 26 сентября совершили творческую поездку в город Дно, ставшую частью традиционной ежегодной акции «Культурные выходные», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.
Фото здесь и далее: колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
В ходе насыщенной программы педагоги колледжа Георгий Гребень, Ирина Галковская, Анастасия Алексеева, Виктор Иванов, Зинаида Петрова, студентка Анастасия Веденеева поделились своим опытом и вдохновением, проведя разнообразные мастер-классы среди учеников Детской школы искусств города Дно. Эти занятия позволили участникам глубже погрузиться в мир музыкального, хореографического, художественного искусства и освоить новые исполнительские приемы и техники.
Кроме того, зрители получили возможность насладиться двумя яркими концертами:
Эти мероприятия получили высокую оценку зрителей и участников, что подтверждает важность культурного взаимодействия единственного в регионе образовательного учреждения сферы культуры и искусства и жителей районных центров, заметили в колледже.
Творческие поездки в рамках акции «Культурные выходные» уже давно вошли в число основных мероприятий колледжа искусств. Ежемесячно подобные концерты и мастер-классы проходят в разных уголках Псковской области. Они расширяют границы культурного пространства, открывают перед молодыми артистами широкие возможности для самовыражения и профессионального роста, а также способствуют развитию творческого потенциала подрастающего поколения.