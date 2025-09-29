Культура

На бесплатные экскурсии ко Дню учителя приглашает псковский музей

Двор Постникова смогут бесплатно посетить учителя в честь своего профессионального праздника 5 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Дорогие учителя! В это воскресенье, 5 октября, мы приглашаем вас совершенно бесплатно посетить Двор Постникова и его выставки, в том числе «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» с работами современных китайских художников. Бесплатный билет вы можете получить на кассе Двора Постникова, если покажете любую фотографию со своим классом», - сообщили в музее.

Музейный комплекс по адресу: улица Олега Кошевого, 2 работает с 11:00 до 18:00 (касса до 17:30).

«Ждем вас в музее!» - пригласили псковских педагогов.