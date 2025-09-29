Культура

Выставка «Придумано и сделано в России» откроется в Изборске 10 октября

Передвижная выставка победителей и номинантов IV всероссийского конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» с 10 октября по 30 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей музее.

Экспозиция представит 200 лучших работ, отражающих актуальные тенденции современного российского дизайна — от использования тактильных и устойчивых материалов до поиска новой локальной идентичности. Среди представленных объектов — керамические скульптуры с неолитическим орнаментом и коллекция стеклянных артефактов, основанная на находках старейшего стеклянного завода страны.

«Проект "Придумано и сделано в России" – яркое свидетельство того, как дизайн становится инструментом для осмысления современности и самовыражения нового поколения художников. Мы с большим интересом наблюдаем за стремительным ростом числа участников конкурса, что подтверждает интерес молодых специалистов к сфере прикладного искусства и представлению через него национальной идентичности. В прошлом году мы также расширили количество номинаций, включив циркулярный, ювелирный дизайн и номинацию, посвященную AI-технологиям, что открывает новые горизонты для творчества. Особенно важно, что благодаря проекту удается выстраивать диалог с молодой аудиторией и демонстрировать достижения наших дизайнеров в разных уголках страны. Именно такие инициативы делают культуру доступной, вдохновляют молодежь на профессиональный рост, способствуют широкому культурному обмену и дают старт для воплощения новых идей», – отметила директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова.

Проект, организованный Всероссийским музеем декоративного искусства при поддержке Минкультуры России, стал платформой для диалога нового поколения дизайнеров, способствуя развитию национального культурного наследия и вовлечению молодежи в сферу прикладного искусства. Выставка продолжает традиции прошлого столетия, совмещая современное творчество с историческими экспонатами из музейных фондов.

Для всех, кто интересуется дизайном и культурой, посещение выставки станет возможностью увидеть, как предметный дизайн отражает вызовы и ценности нашего времени.