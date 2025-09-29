Культура

На органно-вокальный концерт «Дар небес» приглашают псковичей 4 октября

Концерт органно-вокальной музыки под названием «Дар небес» состоится в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове в субботу, 4 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта. Начало в 17:00 по адресу: улица Плехановский Посад, 64. Двери храма откроют за 45 минут до выступления.

Фото: приход Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте примут участие талантливые и виртуозные музыканты из Петербурга: органистка Елена Малева и сопрано Юлия Яковенко. Елена Малева – выпускница и аспирантка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов. Юлия Яковенко – выпускница той же консерватории по специальности сольное пение, также имеет награды всероссийских и международных вокальных конкурсов.

В программе прозвучат органные и вокальные произведения XVIII–XX веков таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Амеде Эрнест Шоссон, Сезар Франк, Шарль Гуно, Шарль-Камиль Сен-Санс, Луи Вьерн, Оливье Мессиан и Астор Пьяццолла. Прозвучат как классические барочные и романтические сочинения, так и произведения импрессионистов и модернистов, а также стиль «нуэво-танго» Пьяццоллы, объединяющего джаз и классику.

Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. Перед началом прозвучит художественное слово.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50, +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.