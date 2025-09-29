Культура

Неделя корейской культуры K-fest пройдет в Пскове

С 6 по 12 октября в Пскове пройдет Неделя корейской культуры K-fest, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова.

Вместе с библиотекой, организаторами также выступают псковский корейский центр «КОРЁ», корейская диаспора Пскова. Информационную поддержку оказывает генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге.

Неделя будет насыщена разными событиями: лекциями, мастер-классами, включит кинопоказ и празднование корейского осеннего праздника урожая и встреч с близкими людьми Чхусока, к которому и приурочено проведение недели. Программа фестиваля построена таким образом, чтобы участники смогли получить объемное представление о развитии корейского языка, основных традициях и бытовых привычках корейцев, о современных реалиях построения бизнеса и отдыха корейцев, проживающих в России и на исторической родине.

Первым событием недели 6 октября в 13:00 станет мастер-класс по хангылю – корейскому алфавиту, ведущему начало с 15 века и являющемуся культурным наследием Кореи. Это одна из наиболее лаконичных и логичных систем письменности на планете, доступная для освоения даже не жителями Кореи. Главным спикером выступит руководитель псковского корейского центра «КОРЁ» Инна Югай.

7 октября в 14:00 запланировано очное приветствие участников и организаторов недели генеральным консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге госпожой Пак Джи Ын и вице-консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге господином Чо Сын Хи. Далее встреча продолжится интерактивной лекцией-погружением в корейскую культуру, язык и каллиграфию.

8 октября в 12:30 состоится показ и обсуждение художественного фильма «Scandal Makers / Скандалисты», отражающего проблемы построения взаимоотношений между людьми разных поколений в современной Республике Корея.

9 октября в 13:45 организаторы предлагают посетить лекцию-погружение «Нунчи, или Бизнес по-корейски». Данное мероприятие раскроет корейское понятие «нунчи» как национальную концепцию эмоционального интеллекта, позволяющую оценивать ситуацию и быстро адаптироваться к ней, принимая правильные решения в нужный момент. Базовые принципы нунчи, учтенные при построении деловых отношений с корейскими и другими партнерами, помогут делать их точнее и успешнее. В мероприятии примет участие генеральный директор SMM-агентства Hashdog, заместитель руководителя псковского корейского центра «КОРЁ» Ирина Хван.

12 октября состоится праздник Чхусок («Лофт», улица Спортивная, дом 1Б). Посетителям будут представлены тематическая фотозона, в том числе с национальными костюмами ханбоками; театрализованная постановка ритуала поклонения старшим в Чусок, концертная и шоу-программа с K-pop танцами, таэквондо, акро-дэнсом, вокальными номерами и викторинами на знание корейской культуры и OST из дорам (с призами). В мастер-классах можно будет занять себя приготовлением корейского блюда кимчи, получить консультацию по применению уходовой корейской косметики, поиграть в традиционные корейские игры или пройти квест по станциям. На фуд-корте и ярмарке гостям предложат корейские угощения (чартеги, пибимпаб, кимчи, морковча, хе и другие) и интересные сувениры.

Запись на мероприятия 6-9 октября по телефону: 8(8112) 72-28-63 в часы работы библиотеки. Информацию о Чхусоке смотрите в группе «Псковский корейский центр» соцсети «ВКонтакте».

Основные мероприятия корейской недели пройдут на площадках Псковской областной научной библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, 2), завершающий праздник Чхусок – в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1Б).