Культура

Псковский музей побывал в гостях у пенсионеров из социального городка

Культурно-познавательную программу для пенсионеров из социального городка провели сотрудники Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Встреча была приурочена ко Дню пожилого человека. Основной темой мероприятия стал праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который будет отмечаться 14 октября.

Специалисты музейного образовательного центра Анна Егорова и Евгения Листкова рассказали присутствующим об истории православного праздника, народных традициях, приметах и обычаях, связанных с ним.

«Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимного интереса, подарив участникам положительные эмоций и новые знания!» - поделились в музее.