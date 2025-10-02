Культура

Пушкинский заповедник приглашает во «Вселенную вдохновения»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 3 октября, открылась выставка работ Александра Фёдорова — художника-графика из Санкт-Петербурга. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новая экспозиция называется «Постижение времени. Пушкиногорье. Вселенная вдохновения».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Выставка развёрнута в зимнем саду музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). В экспозицию включены как отдельные листы, так и триптихи — всего 39 крупноформатных работ, выполненных акварелью. Среди картин — оригинальные виды заповедных «Михайловского», «Петровского» и «Тригорского», а также фантазии на исторические и философские темы, лирические сюжеты. Как признаётся сам автор, в своей графике он стремился создать собственный «…художественный образ Пушкиногорья как культурно-исторического феномена святорусской земли в контексте символических и философско-поэтических интерпретаций разновременной сущности бытия», создать своего рода «картину Времени».

Александр Федоров. Петровское. Поэзия осени (2023). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» добавили, что Александр Фёдоров — член Санкт-Петербургского союза художников СХ России, Санкт-Петербургского общества акварелистов, Международной ассоциации искусствоведов (AICA). Выставка его работ в Пушкинском заповеднике будет открыта до 11 ноября. Вход на неё — свободный.