Культура

Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 6 октября

06.10.2025 10:34|ПсковКомментариев: 0

Псковский музей-заповедник объявил выходной день 6 октября для посещения ряда своих объектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этот день закрыли для общего посещения Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание музея, картинную галерею, Поганкины палаты, мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского, музеи-усадьбы В. И. Ленина, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, С. В. Ковалевской, а также Музей истории города Печоры.

 

Однако гости смогут посетить другие популярные местные достопримечательности: ансамбль Псковского кремля с его экспозициями и выставками, двор Постникова с выставкой «Зеркало псковской печи», палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с экспозицией «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с выставкой «Лев против орла» и Покровскую башню.

Источник: Псковская Лента Новостей
