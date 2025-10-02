Дамблдор, Хагрид и Лидия Михайловна: россияне назвали любимых учителей из книг

Ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, «Ростелеком», книжный сервис «Литрес» и рекомендательный сервис LiveLib узнали у пользователей, какой литературный преподаватель был бы лучшим учителем в реальной жизни, а также с кем из персонажей-школьников и студентов они были похожи в годы учебы. В опросе приняли участие более 1 000 респондентов из разных городов России.
Изображение предоставил «Ростелеком»
Лидером рейтинга учителей стал Альбус Дамблдор — директор Школы чародейства и волшебства «Хогвартс» из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере: его выбрали 25% респондентов. На третьем месте персонаж той же серии книг — преподаватель ухода за магическими существами Рубеус Хагрид (12%). На второй строчке рейтинга оказалась учительница Лидия Михайловна из «Уроков французского» Валентина Распутина (13%).
Среди литературных школьников четверть респондентов ассоциирует себя с Гермионой Грейнджер, также героиней поттерианы. Второе и третье место (по 7% голосов) разделили Тимур из повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» и Холден Колфилд — герой романа Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи».
Самым близким для участников опроса героем-студентом оказался Владимир Ленский из романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». С ним ассоциируют себя 16% респондентов. Сразу за Ленским следует Евгений Базаров из «Отцов и детей» Ивана Тургенева (15%). Замыкает тройку Форрест Гамп, герой одноименного романа Уинстона Грума (10%).
Литературой о школьном и студенческом времени в целом интересуется 65% опрошенных, 47% респондентов обращаются к ней, поскольку ценят атмосферу юности и свободы, которой наполнены такие книги. Вторая по популярности причина — чувство ностальгии, возможность благодаря тексту вернуться в собственные ученические годы (28%).