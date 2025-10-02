Культура

Дамблдор, Хагрид и Лидия Михайловна: россияне назвали любимых учителей из книг

Ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, «Ростелеком», книжный сервис «Литрес» и рекомендательный сервис LiveLib узнали у пользователей, какой литературный преподаватель был бы лучшим учителем в реальной жизни, а также с кем из персонажей-школьников и студентов они были похожи в годы учебы. В опросе приняли участие более 1 000 респондентов из разных городов России.

Изображение предоставил «Ростелеком»

Лидером рейтинга учителей стал Альбус Дамблдор — директор Школы чародейства и волшебства «Хогвартс» из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере: его выбрали 25% респондентов. На третьем месте персонаж той же серии книг — преподаватель ухода за магическими существами Рубеус Хагрид (12%). На второй строчке рейтинга оказалась учительница Лидия Михайловна из «Уроков французского» Валентина Распутина (13%).

«Любопытно, что большинство респондентов в восторге от директора школы чародейства и волшебства Альбуса Дамблдора, — видимо, фокус избирательной памяти, ведь на самом деле он относился к Гарри довольно потребительски, как к оружию поражения Волан-де-Морта. Если бы в свое время Дамблдор проявил больше участия к маленькому Тому Реддлу, он мог не вырасти в великого и ужасного темного мага. Лидия Михайловна заслуживает уважения: она рисковала карьерой, чтобы спасти ребенка от голода и тягот. В этом проявляется важная черта любого учителя — всесторонняя забота об ученике. А с Рубеусом Хагридом на уроках не заскучаешь: он и экскурсию в Запретный лес организует, и полетать на гиппогрифах разрешит, и в прямом смысле захватывающие книги посоветует. Рубеус добрый и помнит, как самому быть ребенком, а это крайне важно в профессии», - подчеркнула редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

Среди литературных школьников четверть респондентов ассоциирует себя с Гермионой Грейнджер, также героиней поттерианы. Второе и третье место (по 7% голосов) разделили Тимур из повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» и Холден Колфилд — герой романа Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Самым близким для участников опроса героем-студентом оказался Владимир Ленский из романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». С ним ассоциируют себя 16% респондентов. Сразу за Ленским следует Евгений Базаров из «Отцов и детей» Ивана Тургенева (15%). Замыкает тройку Форрест Гамп, герой одноименного романа Уинстона Грума (10%).

Литературой о школьном и студенческом времени в целом интересуется 65% опрошенных, 47% респондентов обращаются к ней, поскольку ценят атмосферу юности и свободы, которой наполнены такие книги. Вторая по популярности причина — чувство ностальгии, возможность благодаря тексту вернуться в собственные ученические годы (28%).