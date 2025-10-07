Культура

Восемь икон XVI века из собрания псковского музея вернулись после экспонирования в Москве

Иконы из собрания псковского музея вернулись после экспонирования в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В 1970 году в центре имени Грабаря восстановили восемь икон праздничного ряда, которые затем экспонировали на выставке «Живопись древнего Пскова» в Москве и Ленинграде. Главным организатором выставки стал Савелий Ямщиков, работавший в центре. На выставке впервые представили многие вновь раскрытые произведения средневековой живописи Пскова, что стало важной вехой в изучении искусства этого региона.

Все иконы, принадлежавшие псковскому музею, вошли в первую экспозицию древнерусской живописи, созданную по инициативе Саввы Ямщикова и реставраторов центра имени Грабаря после завершения выставки в Ленинграде. Специально для Пскова Савва Ямщиков издал буклеты, включившие только иконы из собрания музея.

Сохранившиеся восемь икон относятся к направлению псковской живописи периода активного строительства высоких иконостасов. Это направление тяготеет к московскому искусству и отличается тонким красочным слоем, приглушенным колоритом и измельчённостью деталей. Псковские иконописцы стремятся к самобытности, вводя излюбленные детали, такие как киноварные лучи Фаворского света в Преображении и мандорла в Успении Богоматери.

Иконы создали около середины XVI века, и они стилистически близки иконам-двухрядицам Дмитриевского чина, представленным в действующей экспозиции псковского музея.