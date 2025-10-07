Культура

Псковский музей стал площадкой для съемок телепрограммы «Пешком»

Ведущий и автор сценария Александр Снегирев вместе с командой приехал в Псковскую область 8 октября, чтобы снять новый выпуск телепрограммы «Пешком», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Творческий коллектив посетил Псковский музей-заповедник, чтобы познакомить телезрителей с уникальной архитектурой, древними храмами, старинными усадьбами и другими достопримечательностями региона.

Первые остановки – величественный Псковский кремль и Спасо-Преображенский собор. Александр Снегирев подчеркнул важность выбора Пскова для съемок: город обладает невероятно красивой архитектурой, и команда планирует исследовать как древние церковные памятники, так и объекты XIX–XX веков. Ведущий отметил, что наслаждается красотой города и надеется поделиться своим видением с телезрителями.

Новый выпуск программы «Пешком» выйдет в январе следующего года на телеканале «Россия-Культура».