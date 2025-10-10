Культура

В Изборске открылась выставка современного дизайна «Придумано и сделано в России»

В музее-заповеднике «Изборск» торжественно открылась выставка современного отечественного дизайна «Придумано и сделано в России», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Гостей вернисажа приветствовала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«Сегодня в нашем выставочном зале открывается уникальный, совершенно необычный и яркий проект – «Придумано и сделано в России»! Спасибо за такой подарок коллективу Всероссийского музея декоративного искусства. Мы впервые принимаем такую выставку. Совсем недавно вы слышали, что выставка открылась в центре Москвы, потом она была представлена в Казани, и теперь этот проект открывается у нас в Изборске, который теперь прозвучит в новом модном ключе. Это огромный труд, огромное достижение и результат особого внимания Министерства культуры Российской Федерации во главе с Ольгой Борисовной Любимовой», – сказала Наталия Дубровская.

«Я был поражен, когда увидел эту прекрасную выставку. Мы видим современное искусство, которое через древние и современные формы предметов открывает нашему уму и нашему сердцу что-то новое», – отметил в своей приветственной речи настоятель Никольского собора Изборска подворья Псково-Печерского монастыря отец Димитрий.

Первых зрителей выставки поздравил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта по Псковской области Виктор Остренко.

«На выставке представлены работы современных художников, которые через себя пропускают искусство многих народов и многих времен и воплощают это в современные формы, которые несут новое содержание. Когда ты оказываешься в музейном пространстве и видишь сразу же в одном зале произведения прикладного искусства прошлого века и современных мастеров, сразу понимаешь, насколько важно сохранять и поддерживать передачу знаний и опыта из поколения в поколение», - рассказал Виктор Остренко.

«Сотрудничество двух федеральных музеев – это очень большая сила и потенциал, когда при поддержке местных властей и всего состава сотрудников музея выставка превращается в очень крупное и значимое культурное событие. Проект был инициирован Всероссийским музеем декоративного искусства, поддержан Фондом развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив, и, прежде всего, Министерством культуры Российской Федерации. Большое спасибо и профессиональный поклон всем сотрудникам музея-заповедника «Изборск». Спасибо участникам и непосредственно команде, которая работала над воплощением этого замечательного проекта. Благодаря их огромному труду проект блестяще реализован», – подчеркнула руководитель проекта «Придумано и сделано в России» Елена Титова.

На церемонии открытия выставки выступили член Попечительского совета музей-заповедника «Изборск», председатель Псковского отделения Императорского Православного Палестинского общества, председатель арбитражного суда Калужской области Владислав Туманов; куратор проекта «Придумано и сделано в России» Вера Савельева; директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский Собор» Юрий Мудров; советская балерина, заслуженная артистка РСФСР, солистка Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова Валентина Ганибалова.

«Сердечно благодарим за поддержку и реализацию проекта "Придумано и сделано в России" Министерство культуры Российской Федерации, Всероссийский музей декоративного искусства и Фонд развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив», - отметили в музее-заповеднике.

Масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства с 2018 года служит платформой для открытого диалога об актуальных трендах отечественного дизайна. Наряду с конкурсными работами современных авторов на выставке представлены предметы начала ХХ века из фондов Всероссийского музея декоративного искусства.