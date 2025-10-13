Культура

Более 1000 танцоров выступили на псковском фестивале имени Владимира Максимова

В Пскове на сцене Дома офицеров прошел областной фестиваль-конкурс хореографического искусства имени известного на Псковщине хореографа и педагога Владимира Максимова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова.

Фото здесь и далее: управление культуры Пскова

В этом году в фестивале приняли участие рекордные 35 ансамблей из 11 муниципалитетов Псковской области, что составило более 1000 участников. Яркие костюмы, искренние эмоции и настоящий праздник движения создали в зале неповторимую атмосферу творческого единства, уточнили в управлении.

Финальным аккордом праздника стал гала-концерт, подаривший зрителям море впечатлений и бурные аплодисменты. На сцену вышли лучшие из лучших, продемонстрировав все богатство и многогранность хореографической культуры Псковщины.

Гран-при фестиваля завоевали два коллектива, ставшие настоящей гордостью региона:

Танцевальная группа Псковского русского народного хора (руководитель — Ирина Федорова);

Театр танца «Русские узоры» (руководитель — Ирина Казимир).

Как отметили организаторы, этот фестиваль — больше, чем просто конкурс: «Это праздник таланта, вдохновения и любви к искусству, уникальная площадка для встречи профессионалов и молодых артистов, которых объединяет страсть к танцу».

Организаторами фестиваля выступили Псковский областной центр народного творчества и Дом офицеров при поддержке министерства культуры Псковской области и управления культуры администрации города Пскова.