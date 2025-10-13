Культура

Одаренных детей области познакомили с работой Псковского музея

Смену активистов школьных музеев, в которой региональный ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» собрал одаренных детей Псковской области, встретили в Псковском музее 14 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Специалист музейного образовательного центра Анна Егорова провела школьников по основным экспозициям музейного квартала и рассказала об основах создания выставок и уникальных способах работы с посетителями. Особое внимание группа уделила интерактивным элементам Поганкиных палат, а также узнала о методах работы с детской аудитории. Примером послужила программа «Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких» с вороном Марком.

Также сегодня на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега.Псков» сотрудники музейного образовательного центра проведут интерактивные программы «Солдатский вещмешок» и «Солдатское письмо».

