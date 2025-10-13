Музей Победы пригласил псковичей на онлайн-программу ко Дню отца

Музей Победы пригласил жителей Псковской области на тематическую онлайн-программу 19 октября, приуроченную ко Дню отца, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Изображение: пресс-служба Музея Победы
Интернет-пользователей ждет серия передач об оружейном хранилище Музея Победы, музыкальные клипы, посвященные папам, и документальный фильм. Познакомиться с программой можно на сайте культурной площадки.
Зрителям покажут оружие времен Великой Отечественной войны, а также различные уникальные образцы, которые хранятся в фондах. Среди них — кривоствольный пистолет-пулемет, экспериментальный образец знаменитого автомата «АК», первый самозарядный армейский пистолет, стоявший на вооружении австро-венгерской армии, артиллерийский люгер, наградной пистолет актера Василия Ланового и уникальный золотой пистолет «Астра 902es». Сотрудник Музея Победы расскажет об истории создания отдельных экспонатов. Так, виртуальные посетители узнают, что такое крешерное оружие и какие испытания с ним проводят, а также им объяснят, что такое ветровое ружье и как его используют артиллеристы.
Интернет-пользователям представят сразу два клипа из проекта Музея Победы «Главные детские песни». Юные артисты Даниэль Давтян и Михаил Филипцов исполнят произведения, посвященные любимым папам, которые служат примером детям.
Кроме того, в течение всего дня в онлайн-кинотеатре Музея Победы можно будет посмотреть документальный фильм «Маршал Будённый и Нина Будённая» из цикла «Полководцы глазами дочерей». Лента раскроет не только военные подвиги легендарного маршала, но и малоизвестные страницы его личной жизни. Виртуальные пользователи увидят уникальные архивные кадры и семейные фотографии, а также услышат рассказ дочери Буденного Нины.