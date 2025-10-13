Культура

Музей Победы пригласил псковичей на онлайн-программу ко Дню отца

Музей Победы пригласил жителей Псковской области на тематическую онлайн-программу 19 октября, приуроченную ко Дню отца, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: пресс-служба Музея Победы

Интернет-пользователей ждет серия передач об оружейном хранилище Музея Победы, музыкальные клипы, посвященные папам, и документальный фильм. Познакомиться с программой можно на сайте культурной площадки.

«Уверены, все папы хотели бы побывать в уникальном оружейном хранилище главного военно-исторического музея нашей страны. И мы приглашаем всех интернет-пользователей совершить виртуальную прогулку и посетить оружейную нашего музея, чтобы узнать, как хранятся пистолеты, винтовки и пулеметы. Специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов познакомит онлайн-посетителей с оружейной коллекцией, которая насчитывает почти 1000 образцов стрелкового вооружения, выпущенных начиная с конца XIX века до 80-х годов XX века», — отметили в пресс-службе Музея Победы.

Зрителям покажут оружие времен Великой Отечественной войны, а также различные уникальные образцы, которые хранятся в фондах. Среди них — кривоствольный пистолет-пулемет, экспериментальный образец знаменитого автомата «АК», первый самозарядный армейский пистолет, стоявший на вооружении австро-венгерской армии, артиллерийский люгер, наградной пистолет актера Василия Ланового и уникальный золотой пистолет «Астра 902es». Сотрудник Музея Победы расскажет об истории создания отдельных экспонатов. Так, виртуальные посетители узнают, что такое крешерное оружие и какие испытания с ним проводят, а также им объяснят, что такое ветровое ружье и как его используют артиллеристы.

Интернет-пользователям представят сразу два клипа из проекта Музея Победы «Главные детские песни». Юные артисты Даниэль Давтян и Михаил Филипцов исполнят произведения, посвященные любимым папам, которые служат примером детям.

Кроме того, в течение всего дня в онлайн-кинотеатре Музея Победы можно будет посмотреть документальный фильм «Маршал Будённый и Нина Будённая» из цикла «Полководцы глазами дочерей». Лента раскроет не только военные подвиги легендарного маршала, но и малоизвестные страницы его личной жизни. Виртуальные пользователи увидят уникальные архивные кадры и семейные фотографии, а также услышат рассказ дочери Буденного Нины.